COVID-19: в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків

8 вересня (станом на 9:00) в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 934 летальні, 63 546 пацієнтів одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 4 450 випадків;

Волинська область - 5 943 випадків;

Дніпропетровська область - 2 843 випадків;

Донецька область - 1 675 випадків;

Житомирська область - 3 812 випадків;

Закарпатська область - 8 180 випадків;

Запорізька область - 1 981 випадків;

Івано-Франківська область - 10 508 випадків;

Кіровоградська область - 867 випадків;

м. Київ - 15 511 випадків;

Київська область - 6 370 випадків;

Львівська область - 16 073 випадків;

Луганська область - 448 випадків;

Миколаївська область - 1 690 випадків;

Одеська область - 8 721 випадків;

Полтавська область - 997 випадків;

Рівненська область - 9 860 випадків;

Сумська область - 2 070 випадків;

Тернопільська область - 7 580 випадків;

Харківська область - 11 202 випадків;

Херсонська область - 518 випадків;

Хмельницька область - 3 253 випадків;

Чернівецька область - 11 431 випадків;

Черкаська область - 2 046 випадків;

Чернігівська область - 2 450 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 779 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 202 765 повідомлень про підозру на COVID-19.

За матеріалами Telegram канал "Коронавірус_інфо"