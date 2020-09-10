COVID-19: В Україні зафіксовано 2582 нових випадків

10 вересня (станом на 9:00) в Україні 145612 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 3023 (+44) летальних, одужало - 65877 (+1174) пацієнтів. За добу зафіксовано 2582 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл - 4606 (+103) Волинська обл - 6092 (+77) Дніпропетровська обл - 3012 (+89) Донецька обл - 1852 (+90) Житомирська обл - 3938 (+59) Закарпатська обл - 8359 (+82) Запорізька обл - 2081 (+40) Івано-Франківська обл - 10802 (+143) Кіровоградська обл - 874 (+4) м. Київ - 16119 (+298) Київська обл - 6554 (+95) Львівська обл - 16452 (+183) Луганська обл - 503 (+23) Миколаївська обл - 1766 (+52) Одеська обл - 8874 (+47) Полтавська обл - 1069 (+51) Рівненська обл - 10073 (+130) Сумська обл - 2187 (+44) Тернопільська обл - 8075 (+251) Харківська обл - 11832 (+339) Херсонська обл - 558 (+20) Хмельницька обл - 3497 (+142) Чернівецька обл - 11715 (+134) Черкаська обл - 2177 (+56) Чернігівська обл - 2545 (+30)