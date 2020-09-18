COVID-19: в Україні зафіксовано 3228 нових випадків

18 вересня (станом на 9:00) в Україні 169472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них - 3468 (+68) летальних, одужало - 75486 (+1573) пацієнтів. За добу зафіксовано 3228 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл - 5114 (+75) Волинська обл - 6689 (+96) Дніпропетровська обл - 3765 (+112) Донецька обл - 2313 (+41) Житомирська обл - 4774 (+118) Закарпатська обл - 9031 (+100) Запорізька обл - 2748 (+75) Івано-Франківська обл - 12031 (+175) Кіровоградська обл - 967 (+16) м. Київ - 18740 (+291) Київська обл - 7476 (+134) Львівська обл - 17869 (+205) Луганська обл - 706 (+17) Миколаївська обл - 2320 (+68) Одеська обл - 10924 (+322) Полтавська обл - 1390 (+27) Рівненська обл - 10917 (+120) Сумська обл - 2807 (+83) Тернопільська обл - 10705 (+311) Харківська обл - 14264 (+349) Херсонська обл - 766 (+29) Хмельницька обл - 4339 (+141) Чернівецька обл - 12793 (+153) Черкаська обл - 2891 (+71) Чернігівська обл - 3133 (+99)