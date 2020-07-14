COVID-19: в Україні зафіксовано 638 нових випадків

14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 412 (+14) летальних, 27 154 (+651) пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 638 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2 148 (+26) Волинська область - 3 080 (+9) Дніпропетровська область - 1 146 (+2) Донецька область - 765 (+6) Житомирська область - 1 542 (0) Закарпатська область - 4 055 (+67) Запорізька область - 622 (0) Івано-Франківська область - 3 127 (+56) Кіровоградська область - 674 (0) м. Київ - 6 350 (+112) Київська область - 3 090 (+22) Львівська область - 7 254 (+147) Луганська область - 95 (+2) Миколаївська область - 487 (+5) Одеська область - 2 258 (+50) Полтавська область - 334 (0) Рівненська область - 4 740 (+43) Сумська область - 341 (0) Тернопільська область - 2 276 (+16) Харківська область - 2 723 (+46) Херсонська область - 204 (0) Хмельницька область - 909 (+1) Чернівецька область - 5 184 (+23) Черкаська область - 755 (+1) Чернігівська область - 612 (+4). За матеріалами News UA