COVID-19: в Україні зафіксовано 972 нових випадків
24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2462 випадки;
Волинська область - 3446 випадків;
Дніпропетровська область - 1302 випадки;
Донецька область - 830 випадків;
Житомирська область - 1670 випадків;
Закарпатська область - 4706 випадків;
Запорізька область - 712 випадків;
Івано-Франківська область - 3852 випадки;
Кіровоградська область - 689 випадків;
м. Київ - 7396 випадків;
Київська область - 3421 випадок;
Львівська область - 8588 випадків;
Луганська область - 118 випадків;
Миколаївська область - 536 випадків;
Одеська область - 2749 випадків;
Полтавська область - 378 випадок;
Рівненська область - 5399 випадків;
Сумська область - 397 випадків;
Тернопільська область - 2604 випадки;
Харківська область - 3277 випадків;
Херсонська область - 218 випадків;
Хмельницька область - 1021 випадок;
Чернівецька область - 5485 випадків;
Черкаська область - 888 випадків;
Чернігівська область - 679 випадків.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.