COVID-19: в Україні зафіксовано 972 нових випадків

24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2462 випадки;

Волинська область - 3446 випадків;

Дніпропетровська область - 1302 випадки;

Донецька область - 830 випадків;

Житомирська область - 1670 випадків;

Закарпатська область - 4706 випадків;

Запорізька область - 712 випадків;

Івано-Франківська область - 3852 випадки;

Кіровоградська область - 689 випадків;

м. Київ - 7396 випадків;

Київська область - 3421 випадок;

Львівська область - 8588 випадків;

Луганська область - 118 випадків;

Миколаївська область - 536 випадків;

Одеська область - 2749 випадків;

Полтавська область - 378 випадок;

Рівненська область - 5399 випадків;

Сумська область - 397 випадків;

Тернопільська область - 2604 випадки;

Харківська область - 3277 випадків;

Херсонська область - 218 випадків;

Хмельницька область - 1021 випадок;

Чернівецька область - 5485 випадків;

Черкаська область - 888 випадків;

Чернігівська область - 679 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.