COVID-19: за добу в Україні - 8312 нових випадків

В Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу - 8 312.

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Отож, зафіксований новий антирекорд за кількістю випадків інфікування за добу.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (+741), Харківській (+659), Хмельницькій (+521), Одеської (+493), Донецької (+466) і Львівській (+425) областях.

Попереднє рекордне значення було встановлено 23 жовтня, тоді захворіло 7517 осіб.