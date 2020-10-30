COVID-19: за добу в Україні - 8312 нових випадків
2020-10-30 10:41
В Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу - 8 312.
Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Отож, зафіксований новий антирекорд за кількістю випадків інфікування за добу.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (+741), Харківській (+659), Хмельницькій (+521), Одеської (+493), Донецької (+466) і Львівській (+425) областях.
Попереднє рекордне значення було встановлено 23 жовтня, тоді захворіло 7517 осіб.