COVID-19: за добу в Україні новий антирекорд - 2 495 випадків

В Україні на 8:50 2 вересня зафіксовано вже понад 125 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у майже 2,5 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки та оборони України.

Так, зі 125 798 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 495 інфікованих, що є новим антирекордом.

Оновлених даних щодо померлих немає, станом на 1 вересня внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 605 людей.

Оновлених даних щодо одужалих немає, станом на 1 вересня одужали від хвороби вже 57 802 людей.