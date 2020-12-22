COVID-19: За добу в Україні виявили 8 513 нових випадків

В Україні станом на 22 грудня лабораторно підтверджено 979 506 випадків COVID-19, з них за добу - 8 513.

Як передає UAINFO.org, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За минулу добу померли 232 пацієнти, одужали - 14 020.

Крім того, за добу госпіталізовано - 1 318 осіб. Здійснено тестувань за добу - 46 696 (зокрема методом ПЛР - 26 341, методом ІФА - 20 355).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 979 506 осіб, з них вже одужали 600 288 осіб. Водночас зафіксовано - 16 897 летальних випадків.

Проведено 5 307 601 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.