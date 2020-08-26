COVID-19: за добу в Україні зафіксовано 1670 нових випадків
Станом на ранок 26 серпня в Україні зафіксовано 110 085 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, з них 2354 летальні. 53 454 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За минулу добу зафіксовано 1670 нових випадків. 36 людей померли.
Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.
Статистика у регіонах:
Вінницька область - 3677 випадків;
Волинська область - 5221 випадок;
Дніпропетровська область - 2055 випадків;
Донецька область - 1256 випадків;
Житомирська область - 2959 випадків;
Закарпатська область - 7143 випадки;
Запорізька область - 1439 випадків;
Івано-Франківська область - 8321 випадок;
Кіровоградська область - 771 випадок;
м. Київ - 12 248 випадків;
Київська область - 5211 випадків;
Львівська область - 13 560 випадків;
Луганська область - 247 випадків;
Миколаївська область - 1023 випадки;
Одеська область - 6352 випадки;
Полтавська область - 684 випадки;
Рівненська область - 8737 випадків;
Сумська область - 1269 випадків;
Тернопільська область - 5104 випадки;
Харківська область - 7984 випадки;
Херсонська область - 346 випадків;
Хмельницька область - 2062 випадки;
Чернівецька область - 9541 випадок;
Черкаська область - 1305 випадків;
Чернігівська область - 1570 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Уряд розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземців з країн, що потрапляють у "червону зону" епідемії.
1 серпня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом. У списку опинилися, зокрема, Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія. У переліку також залишились США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Словаччина, Польща, Росія, Португалія, Франція, Албанія, Болгарія, Румунія. Загалом у списку 127 країн. За матеріалами LB.ua