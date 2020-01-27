Дело Гандзюк: Левина арестовали на 40 дней в Болгарии

Фигурант дела об убийстве Катерины Гандзюк Алексей Левин арестован на 40 дней по решению суда в Бургасе (Болгария)

Об этом сообщает местное издание Flagman.

На сегодняшнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он также заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. В результате суд в Бургасе арестовал его на 40 дней.

Правоохранительные органы Болгарии сообщили детали задержания предполагаемого организатора убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина По материалам Еспресо TV.