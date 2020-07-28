Дитячі табори запрацюють з 1 серпня - МОЗ

З 1 серпня в Україні запрацюють дитячі табори, проте відкриття конкретного табору буде залежати від того, в який з чотирьох карантинних зон він буде перебувати.

Як заявив в ході брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, дозволять працювати тільки тим таборах, які розташовані в зеленій і жовтій зонах.

"Регіони, які перебувають в помаранчевій і в червоній, там буде заборонені й приймання, і робота дитячих таборів", - зазначив він.

МОЗ розділив регіони на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони в залежності від рівня заповнюваності ліжок (щоб не перевищував 50%), кількості тестів на 100 тисяч населення, відсотка виявлення хворих і динаміки захворюваності.

Регіон може перейти в іншу зону, коли 5 днів поспіль зростає хоча б один з чотирьох показників. За матеріалами "НВ".