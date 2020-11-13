Дорожные клинические больницы "Укрзалізниці" будут принимать больных COVID-19

Дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзалізниця" будут принимать больных COVID-19. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Такая договоренность была достигнута во время встречи председателя правления "Укрзалізниці" Владимира Жмака и министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Как отметили в пресс-службе УЗ, Минздрав профинансирует расходы железнодорожных клинических больниц.

"Со своей стороны Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных... Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения "Укрзалізниці" для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц", - говорится в сообщении.

13 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через месяц в украинских больницах могут закончиться места для пациентов с COVID- 19.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября - 11 057. За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 512 652 человека, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 - умерли. За матеріалами Гордон.