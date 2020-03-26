Дружина ексміністра закордонних справ зізналася у випадковому вбивстві Старицького, - адвокат

У вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області зізналася дружина колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари Марина Козерод.

Про це повідомив адвокат Кожари на засіданні, передають Українські Новини.

Адвокат повідомив, що 25 березня Козерод подала заяву про визнання в скоєнні кримінального злочину - казусу (невинне заподіяння шкоди).

Він зазначив, що під час проведення слідчого експерименту в будинку подружжя Кожар 4 березня Козерод не була допитана і не брала участі в слідчому експерименті.

В іншому випадку, за словами адвоката, вона б могла повідомити про обставини зазнання поранення Старицьким.

Далі адвокат зачитав заяви Козерод, в якому, зокрема, було зазначено, що Кожара зі Старицьким були друзями і разом вживали алкогольні напої в день смерті Старицького.

"В правій руці Старицького я побачила пістолет. В цей час мій чоловік перебував на другому поверсі будинку", - зачитав адвокат частину пояснень Козерод, викладених у заяві.

Далі він відмовився зачитувати текст заяви і сказав, що перекаже коротко.

"Марина Борисівна намагалася відібрати пістолет у Старицького",- резюмував він.

Прокуратура, в свою чергу, повідомила, що правоохоронці не отримали заяву.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня поліція затримала Кожару за підозрою у вбивстві Старицького і повідомила про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) Кримінального кодексу.

Тим часом поліція не провела слідчий експеримент у кримінальному провадженні про вбивство генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.