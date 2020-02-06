Дубилет высказался о привязке SIM-карт к паспортам

Дмитрий Дубилет считает продажу SIM-карт в привязке к паспортам дополнительной регуляцией, которая приведет к нагрузке на бизнес и граждан.

На сегодняшний день не время вводить продажу мобильных SIM-карт в привязке к паспортам. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь SIM-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли в Украине введена привязка мобильных SIM-карт к паспортам.

Министр подчеркнул, что сейчас фокус власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", если будет такая потребность.

"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызывать этим дополнительное общественное беспокойство", - отметил Дубилет.

Ранее о поддержке идеи продажи SIM-карт по паспортам заявлял глава СБУ Иван Баканов.

Также сообщалось, что депутаты от партии Слуга народа в сентябре 2019 года подали, но впоследствии отозвали законопроект No 1083, предусматривающий продажу SIM-карт по паспортам. По материалам Новое Время.