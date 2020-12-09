Двоє українців повернулися додому після трирічного полону в Іраку

Президент України Володимир Зеленський вважає хорошою новиною повернення на батьківщину українців Євгена Фоменкова і Олександра Санпітера, яких утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Їх повернення стало можливим завдяки спільній роботі Офісу президента, Міністерства закордонних справ та інших структур, повідомляє пресслужба глави держави.

"Вітаю Олександра і Євгенія вдома. Вітаю їх сім'ї - нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам'ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. українська держава буде боротися за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду. Доказом цього є повернення наших моряків і політв'язнів і інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина - найвища цінність, ми завжди будемо боротися за наших людей", - заявив Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна ніколи не кине свого громадянина напризволяще.

"В яку б халепу і, в якій би то не було частини світу не потрапив чоловік. Це один з базових принципів політики президента Зеленського. Це одна з ключових завдань, яке я ставлю всім українським дипломатам", - сказав глава МЗС.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова поінформувала, що повернення українців на Батьківщину передувала велика системна робота.

"Це нагадування всім нашим громадянам, які перебувають в полоні у будь-якій державі, в тому числі в російському полоні і на окупованих частинах України - Донецької, Луганської областей і Криму, і їх сім'ям, повернення можливе і обов'язково відбудеться. І тому чекаємо всіх вдома", - сказала Денисова.

Раніше Омбудсмен Верховної Ради Людмила Денисова зустрілася на КПВВ "Новотроїцьке" з представницею "ДНР" Дариною Морозовою, щоб обговорити ряд важливих питань, зокрема звільнення утримуваних осіб.

Сторони також обговорили питання звільнення цивільних осіб і військовополонених, яких зараз утримують на території окупованих районів Донбасу.

А 19 листопада глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця року, але представники окупованого Донбасу поки не готують цей процес зі свого боку. За матеріалами ZN.UA