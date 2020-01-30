Экс-замминистр Грымчак освобожден из-под стражи

Обвиненный во взяточничестве бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

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"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - заявила адвокат Татьяна Матяш в комментарии "Украинской правде"

Ранее Высший антикоррупционный суд продлил арест для Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов. По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

По материалам http://www.fm-tv.ru