Эвакуированные граждане из Китая будут находиться в обсервации на Полтавщине

Эвакуированные граждане из Китая на фоне распространения нового смертельного коронавируса будут находиться в обсервации на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

"Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решением правительственного штаба", - отмечается в сообщении.

Также, МВД Украины констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

"Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", - говорится в сообщении.

Cамолет с эвакуированными из Китая приземлился в "Борисполь" на дозаправку, будет следовать в Харьков.