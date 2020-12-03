Фігурант у справі Гандзюк Павловський вийшов з-під варти

Ігор Павловський, якого визнали винним у приховуванні злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк, вийшов з-під варти. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Павловського Володимир Сергет.

"В нього був запобіжний захід до 24 листопада, після чого запобіжний захід суд не продовжував. Відповідно юридичних підстав для того, щоб його тримати під вартою, не було", - розповів адвокат.

Так, Павловський залишався під вартою за обвинуваченнями у створенні злочинної організації на Херсонщині та викрадення транспортних засобів.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк. Йому призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним терміном в 1 рік.

Як повідомлялося, правоохоронці провели 10 обшуків та оголосили нові підозри фігурантам справи про діяльність злочинної організації на Херсонщині, зокрема - колишньому помічнику народного депутата попередніх скликань Ігорю Павловському.