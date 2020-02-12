ГБР грозит Федыне тюремным сроком до 5 лет из-за угрозы Зеленскому

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Софии Федыной по статье об угрозе главе государства - президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает "Хвиля" ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Согласно информации, если будут подтверждены доказательства вины подозреваемой, то депутату грозит наказание сроком до 5 лет в виде лишения свободы или ее ограничения.

Ведомство сообщает: "Прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)".

Речь идет о видео, на котором нардеп София Федына и волонтер Маруся Зверобой обсуждали способы смерти гаранта Украины Владимира Зеленского. После этого было открыто уголовное дело.

На прошлой неделе подозреваемая Федына должна была явиться в ГБР, но не явилась, сегодня, 12 февраля, она пришла за подозрением. По материалам https://hvylya.net



