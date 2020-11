Глава ВООЗ пішов на самоізоляцію

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакт з хворим на COVID-19.

Про це повідомив Гебрейесус в Twitter, передає Укрінформ.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. - Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

"У мене все добре, симптомів немає, найближчими днями буду на карантині відповідно до протоколів ВООЗ", - написав він.

Як повідомлялося, за станом на ранок 1 листопада у світі зафіксовано 46406405 випадків захворювання COVID-19, в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 1200565 осіб. Одужали від хвороби - 33493349 осіб.