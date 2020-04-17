Главарь "ЛНР" приказал три дня в году называть Луганск "Ворошиловградом"

Главарь российской террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник подписал так называемый "указ" "Об использовании наименования "город Ворошиловград"

"Указ" был опубликован на подконтрольных террористам сайтах, информирует "ДС".

Главарь боевиков приказал "установить в качестве символа города Луганска наименование "город Ворошиловград", используемое наряду с наименованием "город Луганск".

Называть Луганск Ворошиловградом по Пассечника надо на "праздничных мероприятиях" только в определенные дни - 9 мая, 22 июня и 14 февраля.

"С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность - хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам", - объявил главарь террористов.

Как известно, основанный в 1795 году город Луганск именовался Ворошиловградом при СССР в 1935-1958 и 1970-1990 годах. По материалам DsNews