Голова МінТОТ Резніков захворів на ковід і пішов на самоізоляцію

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"З вечора понеділка перебуваю на самоізоляції. Сьогодні отримав результати ПЛР-тесту. Позитивний. Я і без ПЛР людина оптимістично-позитивна, але тест підтвердив це напевно. Почуваюсь нормально. Запахи, смаки - все ок. Зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі - як після занять спортом. І, наче, приємно, але от причини не радують. Голос - конкуренція Висоцькому. Такий, з приємною хрипотою. Але не співаю, бо дружина не витримає", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що ковід підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

У понеділок президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. Улітку Зеленський казав, що хотів заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно". За матеріалами LB.ua