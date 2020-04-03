Голова МОЗ Степанов анонсував посилення карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд посилить карантинні заходи в Україні для боротьби з коронавірусом COVID-19

Про це Степанов заявив в ефірі програми "Право на владу".

"В чому будуть полягати ці заходи, які ухвалив уряд і коли ця постанова буде оприлюднена. Вони стосуватимуться обмеження щодо часу пересування людей на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, заборонені масові ходіння, перебування у засобах індивідуального захисту, не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо з тобою дитина або ти комусь допомагаєш", - сказав Степанов.

При цьому очільник МОЗ назвав посилення карантину безальтернативним.

"Для того, щоб у нас не було італійського або іспанського сценаріїв, нам потрібно посилювати карантин. Іншого шляху просто не існує. ... Це необхідно ввести. Я вважаю, що Італія та Іспанія, де дуже розвинута медицина, зіткнулися з проблемою, з якою не стикалися. Я вважаю, що вони інколи зволікали з введенням таких заходів. Я подіваюсь, що Україна встигла з такими заходами", - додав Степанов.

За матеріалами Еспресо TV.