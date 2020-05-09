Голова ОДА: Третина жителів Буковини перехворіла на Covid-19 у безсимптомній формі

За минулу добу у лікарнях Чернівецької області зафіксовано три летальних випадки через коронавірусну інфекцію

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині зросла до 75 осіб

Приблизно 30% населення Буковини безсимптомно перехворіло коронавірусом. Про це заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Molbuk.ua.

Джерелом таких даних він назвав керівника Чернівецького обласного лабораторного центру Наталію Гопко.

Як наголосив Осачук, якщо під час запланованого поступового виходу з карантину люди суворо не дотримуватимуться приписів влади, нинішня ситуація із захворюваністю може повторитися.

За минулу добу, тобто протягом 8 травня 2020 року, у лікарнях Чернівецької області зафіксовано три летальних випадки через коронавірусну інфекцію.

Так, жертвою хвороби стала жителька Глибоцького району 1955 року народження. Вона мала двобічну пневмонію.

Також померли чернівчанин 1950 року народження і жінка 1958 року народження зі Сторожинеччини, яка мала пневмонію, важку серцеву патологію, цукровий діабет, гіпотиреоз. Вона померла у Сторожинецькій ЦРЛ.

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині зросла до 75 осіб.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 14710 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 522 випадки; Волинська область - 445 випадків; Дніпропетровська область - 681 випадок; Донецька область - 99 випадків; Житомирська область - 485 випадків; Закарпатська область - 678 випадків; Запорізька область - 320 випадків; Івано-Франківська область - 1095 випадків; Кіровоградська область - 411 випадків; м. Київ - 1771 випадок; Київська область - 959 випадків; Львівська область - 699 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 204 випадки; Одеська область - 619 випадків; Полтавська область - 240 випадків; Рівненська область - 877 випадків; Сумська область - 152 випадки; Тернопільська область - 977 випадків; Харківська область - 528 випадків; Херсонська область - 156 випадків; Хмельницька область - 165 випадків; Чернівецька область - 2179 випадків; Черкаська область - 333 випадки; Чернігівська область - 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні:

Всього 14710

Хворіють 11425

Одужали 2909

Померли 376

Джерело: Главком