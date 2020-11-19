Головний санітарний лікар назвав вартість вакцини від COVID-19 для України

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що одна доза вакцини від COVID-19 для України може коштувати сім доларів, а повний курс вакцинації з двох доз - 14 доларів.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Ляшка, домовленість по системі COVAX передбачає виділення восьми мільйонів доз для України. Цю кількість нададуть безкоштовно, однак, крім цієї кількості, можна буде закупити ще дози за спеціальною ціною.

"Сьогодні на засіданні озвучили, що одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінне щеплення, дві дози - 14 доларів", - розповів головний санітарний лікар.

Також він уточнив, що закладені в плані бюджету 2021 року 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини можна буде витратити на придбання додаткових доз препаратів.

Нагадаємо, напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу, це дозволить безкоштовно вакцинувати 20% українців. За матеріалами РБК-Україна.