Гончаренко: Нардепа от ОПЗЖ Волошина отправили пройти тест на коронавирус

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин пройдет тест на выявление коронавируса. Об этом сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять если у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором", - пишет депутат.

Ранее сообщалось, что Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером.

Позже стало известно, что 68-летний французский депутат был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание. По материалам InfoResist.