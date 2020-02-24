Гончарук заявил, что все области готовы к возможному выявлению коронавируса

В Украине все области готовы к возможному обнаружению нового коронавируса COVID-19, также соответствующие службы мобилизованы для недопущения его распространения. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"У нас проведена по каждой области организационная работа, в каждой области есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают, что им нужно делать. У нас в каждой области определены больницы, в которых должен быть размещен человек, если на территории области такой человек будет обнаружен", - сказал Гончарук.

По его словам, национальный штаб дважды в день сверяет информацию о возможности наличия коронавируса в Украине.

"Есть национальный штаб, который дважды в день сверяет информацию, нет ли таких случаев по стране, и каждый день мы контактируем со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы у них уточнять финальную информацию о том опыте, который разные страны накапливают для борьбы с этим вирусом", - рассказал Гончарук.

Напомним, Гончарук заявил, что в отношении людей с рейсов, составляющих потенциальный риск распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины, принимаются дополнительные процедуры контроля.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в обсервации в "Новых Санжарах" вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранными гражданами, заверила, что у всех этих лиц не наблюдается "поднятие температуры или признаки ОРВИ".

По материалам УНН.