Харків не зупинятиме роботу громадського транспорту попри внесення міста до "червоної зони" карантину

Влада Харкова не зупинятиме роботу громадського транспорту попри внесення міста у "червону зону" карантину.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Ніяких обмежень по транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їх комфортного життя в місті", - заявив мер Харкова Геннадій Кернес.

Згідно з даними РНБО, за останню добу в Харківській області підтвердили 146 нових випадків коронавірусу. Це четвертий найгірший показник серед областей в Україні - більше хворих виявили лише в Києві, Львівській та Одеській областях.

Як відомо, в Україні оновили списки карантинних зон. Харків був внесений в "червону" зону, яка передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.

Нагадаємо, 6 серпня в Україні виявили 1453 нових випадків зараження коронавірусом.

Крім того, голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні збільшилася кількість тяжких випадків коронавірусної хвороби. За матеріалами Прямий канал.