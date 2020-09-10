Хасиди зламали огорожу біля могили рабі Нахмана в Умані. (відео)

Паломники-хасиди розгромили захисні огородження, встановлені для профілактики поширення коронавірусу поруч з могилою шанованого ними праведника рабі Нахмана в м.Умань Черкаської області.

Відео, на якому вони трощать загородження, опубліковано в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Фонд рабі Нахмана заявив, що з порушниками проведуть роз'яснювальну роботу.

Особи двох людей з відео вже встановлено, на них склали протоколи, повідомили в пресслужбі Національної поліції агентству "Інтерфакс-Україна".

"На двох правопорушників складено адміністративні протоколи за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - розповіли в поліції.

Щоосені паломники їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера рабі Нахмана відсвяткувати Рош Га-шана (юдейський Новий рік). Він народився в м. Меджибожі (нині Хмельницька обл.) у 1772 році (5532 року від створення світу за єврейським календарем). Потім вів кочовий спосіб життя, бував у різних містечках України, 8 років життя провів у Браславі (зараз - Білорусь). У 1808 році Нахман захворів на туберкульоз, оселився в Умані, де помер і був похований у 1810 році. Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з'їжджаються зі всього світу кожного єврейського нового року.

У зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) доручила центральним органам ввести низку заборон у місцях паломництва хасидів в Умані під час святкування Рош Га-шана з 15 до 21 вересня. Крім того, до кінця вересня Україна ввела обмеження на відвідування країни іноземцями.

7 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що у 2020 році Умань для святкування Рош Га-шана відвідають близько 3 тис. паломників.

За матеріалами Цензор.НЕТ