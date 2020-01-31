Из-за непогоды в Украине обесточены более 600 населенных пунктов - ГСЧС

В результате сложных погодных условий в Украине обесточены более 600 населенных пунктов, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Больше всего от непогоды пострадала Сумская область.

"По состоянию на 7 час. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, движение автотранспорта на дорогах обеспечено. Для этого привлекли 487 работников "Укравтодора" и 366 единиц техники.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 31 января - снегопады и дожди в большинстве областей. Температура воздуха от -5 градусов ночью до +8 градусов днем. В Киеве прогнозируют облачную погоду, мокрый снег и дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса. На Западе Украины могут быть порывы ветра до 20 м/с, в Карпатах ожидается метель. По материалам ZN.UA