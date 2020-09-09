Ізраїльські поліцейські приїдуть до Умані на Рош Гашана

Ізраїль направить своїх поліцейських на допомогу українським правоохоронцям під час святкування Рош га-Шана в Умані

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook, повідомляє Depo.ua.

"Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам в місцях перебування громадян держави Ізраіль в Умані", - написав Єнін.

Рош Гашана - єврейський новий рік, який святкуватимуть паломники з вечора 18 вересня по вечір 20-го.