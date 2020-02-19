К приему эвакуированных украинцев из Китая готовы четыре объекта - Минздрав

В среду, 19 февраля, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы все четыре места.

Об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, все четыре места находятся в разных городах Украины.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль.

Ранее в пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.

Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин. По материалам Подробности.