Кабмін дозволив планові операції та госпіталізації

Кабінет міністрів під час позачергового засідання ухвалив постанову, яка дозволить проведення в Україні деяких планових операцій та госпіталізацій.

Про це 4 травня під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, операції проводитимуть лише тим, хто дуже цього потребує, щоб знизити ризик їхньому життю та здоров'ю.

"Хочу зауважити, щоб не було жодних заражень, у тому числі наших медичних працівників, ці госпіталізації для проведення операцій будуть здійснюватися виключно після тестування методом ПЛР", - пояснив він.

За його словами, постанова набуде чинності одразу після опублікування, тож, скоріш за все, вже завтра, 5 травня, планові операції дозволять проводити.

В Україні станом на 4 квітня коронавірус вже виявили у 12 331 людини, з них 303 померли, а 1 619 - одужали. За добу виявили 418 нових випадків інфікування.

За матеріалами Громадське телебачення.