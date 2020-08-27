Кабмін розширив перелік іноземців, які можуть в'їжджати в Україну в період заборони з 28 серпня

Кабінет міністрів України уточнив категорії іноземців, які зможуть в'їжджати в Україну в період обмежень з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня поточного року.

Раніше передбачалося, що заборона повинна почати діяти з 0:00 29 серпня.

Як повідомляє пресслужба уряду, Кабмін на позачерговому засіданні 27 серпня вніс зміни до постанови від 22 липня No 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Також було прийнято рішення скасувати як нереалізовану постанову про внесення змін до постанови No641, яку було прийнято 26 серпня.

З метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби COVID-19 вводяться тимчасові обмеження на в'їзд в Україну іноземців.

Водночас право в'їзду на територію України в період дії тимчасових обмежень матимуть окремі категорії іноземних громадян. Також згідно з українським законодавством, глава Державної прикордонної служби може приймати додаткові рішення про контрольований пропуск іноземців через держкордон.

Згідно з урядовим рішенням в'їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:

- є родичами першої лінії громадян України;

- мають офіційно дійсний дозвіл на роботу в Україні;

- є технічними фахівцями, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

- їдуть через територію України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

- прибувають в країну з метою навчання;

- проходять військову службу в Збройних Силах;

- постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;

- є главами й членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і в'їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Офісу президента, Міністерства закордонних справ.

- є водіями й / або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

- є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з особою, яка супроводжує кожного з них;

- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і осіб що супроводжує;

- є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

- прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.

Зазначені категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов'язаних із лікуванням СОVID-19 і обсервацією (виданий страховою компанією, яка має представництво в Україні).

Також зможуть в'їхати на територію України іноземці, які:

- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

- є дипломатами, працівниками консульських установ, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їх сімей чи є особами, які прибувають на запрошення МЗС України;

- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони. За матеріалами Інтерфакс-Україна.