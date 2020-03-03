Кабмин создал инфостраницу с актуальной информацией о коронавирусе
2020-03-03 13:46
Кабинет министров Украины создал информационную страницу с оперативной информацией о коронавирусе.
На инфостранице есть актуальная информация о ситуации с распространением коронавируса в Украине.
Кроме того, есть информация о группах риска, диагностике и профилактике.
Страница включает несколько разделов: ситуация в Украине; как передается вирус; как предотвратить заболевание; надежные источники информации.
Инфостраница доступна по ссылке https://covid19.com.ua/