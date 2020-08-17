Кабмін України обмежив можливість відвідування Умані хасидами

Кабінет Міністрів України підтримав ініційовані Міністерством внутрішніх справ обмеження на відвідування Умані хасидами. Про це 17 серпня заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє пресслужба відомства.

Також це рішення підтримала Державна комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами міністра, формат масових заходів із нагоди святкування Рош га- Шана під час пандемії створює ризики поширення вірусу не тільки серед іноземних паломників, але й серед місцевого населення.

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот і щороку робимо все, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на COVID-19 серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах, що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація у країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців", - підкреслив Аваков.

Глава МВС зазначив, що міністерство забезпечить реалізацію всіх технічних обмежень в Умані.

14 липня мер Умані Олександр Цебрій опублікував документ МЗС, у якому центральним і місцевим органам влади наказано розглянути альтернативні варіанти святкування Рош га-Шана, наприклад: участь у святкуванні обмеженої кількості представників юдейської громади, онлайн-трансляцію богослужінь. Скасування звичайного формату свята мотивували тим, що Ізраїль віднесли до "червоної" зони за показниками захворюваності на COVID-19; крім того, в Україні заборонено проведення масових заходів, є складності у створенні великої кількості місць для обсервації, а також у контролі правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

В об'єднаній єврейській громаді України зазначили, що цей документ не означає офіційної заборони на паломництво хасидів до Умані.

Цебрій заявив, що готовий блокувати в'їзд у місто в разі приїзду хасидів на святкування Рош га-Шана.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю виступили проти дозволу паломникам- хасидам прибувати в Умань на святкування Рош га-Шана.

Усупереч карантину в Україну може приїхати до 10 тис. хасидів, заявив 11 серпня міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов. Таке рішення було ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Щоосені в Умань, де розташована могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош га-Шана прибувають хасиди з усього світу. 2019 року в Умань приїхало понад 30 тис. паломників.

2020 року святкування заплановано на 18-20 вересня. За матеріалами Гордон.