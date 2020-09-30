Кабмін затвердив перенесення робочих днів у 2021 році

Кабмін погодив проєкт розпорядження про перенесення робочих днів у 2021 роц. Для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України затвердили довгі вихідні по 4 дні

Кабмін погодив проєкт розпорядження про перенесення робочих днів у 2021 році, підготовлений Мінекономіки, яким пропонується для святкування у 2021 році 7 січня - Різдва Христового, 24 серпня - Дня незалежності України та 14 жовтня - Дня захисника України рекомендувати перенести у 2021 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:

п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначає Національний банк України.

З Телеграм-каналу Олексія Гончаренко. За матеріалами Бізнес ЛігаЗакон.