Кабмін змінив стандарт середньої освіти: чому повинні навчити школярів

Кабінет міністрів України сьогодні затвердив новий Державний стандарт базової середньої освіти (до дев'ятого класу). Про це повідомляється на сайті уряду.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд затвердив базові навички та вміння, якими повинні будуть володіти випускники Нової української школи.

За його словами, стандарт включає в себе 11 критеріїв знань, які відповідають вимогам сучасного технологічного світу. Серед них:

- вільне володіння державною мовою,

- здатність спілкуватися іноземними мовами,

- математична і технологічна компетентність,

- інноваційність та відкритість до нових ідей,

- підприємливість і фінансова грамотність,

- здатність навчатися протягом життя.

Також прем'єр повідомив, що педагоги будуть мати "академічну свободу", а батьки зможуть відстежувати те, як вчаться їхні діти.

Стандарт набере чинності з 2022 року і стосуватиметься учнів, які навчаються за дванадцятирічною програмою. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ