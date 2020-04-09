Карантин: на скільки кияни-порушники поповнили бюджет столиці?

Кияни, які порушили правила карантину, заплатили в бюджет вже 100 тис гривень штрафів, розповів мер міста Віталій Кличко, повідомляє Interfax.

"На сьогоднішній день поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. По кількох стягнули до бюджету міста 100 000 грн. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальні заходи, - безвідповідальні і по відношенню до себе, і по відношенню до оточуючих. І тому - нехай платять", - розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що тільки від дотримання обмежувальних заходів залежатиме те, як скоро їх послаблять. Ослаблення обмежувальних заходів буде розглядатися тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, через карантинні обмеження бюджет Києва втрачає 1,6 млрд на місяць.

Також мер оголосив, якщо ситуація з епідемією коронавірусної хвороби COVID- 19 погіршиться, в столиці можуть заборонити рух приватних машин. Мер столиці також зазначив, що влада повинна прораховувати найгірші сценарії розвитку ситуації, як це зараз відбувається в США, Італії та Іспанії і не робити ті помилки, які були зроблені іншими містами або муніципалітетами.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна,