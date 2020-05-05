Карантин, найімовірніше, продовжать і після 22 травня - Шмигаль
Карантинні обмеження, які діють в Україні через епідемію коронавірусу, найімовірніше будуть продовжені ще раз, після 22 травня.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль інтерв'ю "Українському радіо"
"Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні", - зазначив прем'єр.
Він нагадав, що 4 травня Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину ще на 2 місяці.
Станом на 5 травня в Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 12 697. З початку епідемії від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 316 людей, одужали - 1875 пацієнтів. За матеріалами https://hromadske.ua