Карантин продовжили до 31 серпня.

Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин в Україні до 31 серпня. Однак в останній місяць літа - з 1 до 31 серпня - карантин матиме нову форму. Регіони України поділятимуть на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Карантин продовжили на засіданні уряду 22 липня, повідомляє 24 канал. Проєкт рішення ще доопрацьовуватимуть та вноситимуть правки. Як зміниться карантин

З 1 серпня і по 31 серпня діятиме нова форма карантину. В Україні регіони поділять на зони:

червону;

жовту;

помаранчеву;

зелену.

Рівень епідемічної ситуації визначатиме автоматизоване програмне забезпечення на основі певних визначених алгоритмів.

При моніторингу застосовуватимуть показники на рівні області, які використовують і наразі:

- завантаженість ліжок у медзакладах - не більше 50%;

- середня кількість тестувань - не менше 24 на 100 тисяч населення;

- коефіцієнт виявлення випадків - не більше 11%;

- показник динаміки зростання випадків - більше ніж 10%.

Коли немає перевищень, область перебуває у зеленій зоні, в якій діє найменше обмежень:

- у транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння;

- проведення масових заходів у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 5 квадратних метрів;

- культурні заходи у кінотеатрах і театрах можливі лише за 50% наповненості залів.

"Регіони, що постійно перебувають у зеленій зоні, не потребують втручання і посилення протиепідемічних заходів національного рівня", - розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Якщо показники критеріїв починають змінюватися протягом п'яти днів поспіль, то регіон переходить у "жовту" зону.

Карантин відповідатиме обмеженням, які діють у ЄС

Відтак карантинні обмеження будуть гармонізувати із карантином у Європі, зазначив міністр МОЗ Степанов.

"Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу", - підкреслив Степанов.

Розробляли нову систему на основі досвіду України і європейських партнерів.

Нагадаємо, 21 липня МОЗ повідомило, що за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 829 осіб, зафіксовано 16 летальних випадків, 973 пацієнтів одужали.

За матеріалами https://pershyj.com