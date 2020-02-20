Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая проведет две недели вместе с эвакуированными из Китая

Скалецкая приняла решение присоединиться к людям в обсервации в санатории в Новых Санжарах

Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну", - написала Скалецкая.

По ее словам, в Минздраве подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

"То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас выразить им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас. Надеюсь, что мое личное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению", - добавила Скалецкая.

Также она поблагодарила тех, кто работал над эвакуацией и особенно - экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения.

Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР . По словам журналиста очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок.

Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными прибыли в санаторий в Новых Санжарах. По дороге их забросали камнями участники блокирования автодорог. Участники протестов перекрыли перекрыли проезд кострами и бросали брусчатку в полицейскую машину. По материалам Еспресо TV.