Карантин в Украине: Кабмин опубликовал список новых ограничений

Для предупреждения распространения коронавирусной болезни Кабмин решил ввести более жесткие меры безопасности на период карантина - до 24 апреля 2020 года

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передает "ДС".

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без надетых маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.