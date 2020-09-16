Кернеса відвезли на лікування в Німеччину - ЗМІ

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса, у якого раніше підтвердили коронавірус, відвезли на лікування за кордон. Передбачається, що його повинні доставити або у Відень, або у Берлін.

Про це повідомляє харківське видання Newsroom.

Як зазначається, близько 21:00 мера Харкова завантажили на борт літака в аеропорту міста, а автомобілі "швидкої допомоги", на яких його туди доставили, покинули льотне поле. Літак о 9 вечора ще не злетів.

Біля аеропорту чергують близько шести охоронців. Медики знаходилися всередині автомобілів "швидкої допомоги", а на питання журналістів ніхто не відповідає. На місці також знаходяться "автомобілі з пулу Кернеса".

Фото з місця подій (newsroom.kh.ua)

Раніше в ЗМІ повідомляли, що рідні Кернеса розглядають можливість відправити його на лікування в клініку у Відні, пізніше, нібито зупинилися на "Шаріте", яка знаходиться в Берліні.

Видання зазначає, що за мером прибув літак з Нюрнберга. Bombardier Challenger 604 належить німецькій компанії FAI rent-a-jet, яка займається транспортуванням пацієнтів по всьому світу, в тому числі заражених на коронавірус. Флот компанії базується в її штаб-квартирі в міжнародному аеропорту Альбрехта Дюрера в Нюрнберзі.

Нагадаємо, інформація про інфікування Кернеса коронавірусом почала з'являтися ще позавчора. Спочатку повідомлялося, що він у комі, а стан його вкрай важкий.

Вчора в Харківській міськраді офіційно підтвердили цю інформацію. Стан Кернеса оцінюється медиками як стабільно важкий, він не підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

За матеріалами РБК-Україна.