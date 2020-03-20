Киевская область не способна справиться с коронавирусом - эксперт

На данный момент, ни одна область в стране не способна самостоятельно проводить диагностику для подтверждения заболеваемости на коронавирус, а потому решение Киевской областной государственной администрации о введении режима чрезвычайной ситуации на территории области полностью соответствует букве закона.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины (НМПУ) Сергей Кравченко.

"Для объявления чрезвычайной ситуации как на уровне области, так и страны в целом, следует руководствоваться специальными положениями изложенными в "Кодексе гражданской защиты Украины", а также специальным законом о правовом регулировании чрезвычайной ситуации - "Модельным законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Как уточнил С. Кравченко, чрезвычайная ситуация бывает либо локального, либо национального масштабов.

"Если определенная административно-территориальная единица не может самостоятельно справиться с помощью своих сил и средств с тем или иным происшествием, это можно считать основанием для введения чрезвычайной ситуации и привлечения помощи других территориально-административных единиц либо подразделений центрального подчинения", - пояснил он.

Также глава НМПУ подчеркнул, что в сложившейся ситуации ни одна из областей страны не способна достоверно проводить диагностику и подтверждать заболевание Covid-19.

"Наши регионы вынуждены в случае подозрения заболевания на Covid-19 отправлять результаты анализов в центральную лабораторию Центра общественного здоровья. Следовательно, налицо есть все основания для введения режима чрезвычайной ситуации. Решение ОГА Киевской области соответствует букве закона и здравому смыслу", - заключил С. Кравченко.

Напомним, 18 марта пресс-служба Киевской областной государственной администрации сообщила, о введении режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Киевской области.

Решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации.

Ситуацию в Киевской области классифицировали как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня" и приняли решение временно ввести на территории области режим чрезвычайной ситуации.