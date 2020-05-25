Києво-Печерська Лавра відкрилася після карантину
Вхід до монастиря вже не охороняється представниками поліції
Відсьогодні, 25 травня 2020 року, зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, пише RegioNews.
Життєдіяльність Лаври відбувається відповідно до норм, визначених Кабінетом міністрів.
Зокрема йдеться про рішення про проведення богослужінь під час другого етапу послаблення карантину з 22 травня при обов'язковому дотриманні дистанції між віруючими. На кожних 10 м² повинні бути присутні не більше однієї людини.
Нагадаємо, обитель була закрита на карантин з 13 квітня рішенням міської влади Києва. Тоді у Лаврі не залишилося здорових - захворіли настоятель, усі священики та студенти духовної семінарії. Троє ченців померли.