Києво-Печерська Лавра відкрилася після карантину

Вхід до монастиря вже не охороняється представниками поліції

Відсьогодні, 25 травня 2020 року, зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, пише RegioNews.

Життєдіяльність Лаври відбувається відповідно до норм, визначених Кабінетом міністрів.

Зокрема йдеться про рішення про проведення богослужінь під час другого етапу послаблення карантину з 22 травня при обов'язковому дотриманні дистанції між віруючими. На кожних 10 м² повинні бути присутні не більше однієї людини.

Нагадаємо, обитель була закрита на карантин з 13 квітня рішенням міської влади Києва. Тоді у Лаврі не залишилося здорових - захворіли настоятель, усі священики та студенти духовної семінарії. Троє ченців померли.