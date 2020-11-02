Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 47 мільйонів

У світі станом на ранок 2 листопада зареєстровані 46 823 570 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, 1 205 321 особа не вижила, 33 756 959 одужали.

За нову добу було виявлено 18 956 випадків, з них понад 11 тисяч в Бельгії й більш як 4 тисячі в Мексиці. За сьогодні у світі від коронавірусної інфекції загинули вже 277 осіб.

У США в цей час найбільша кількість заражених у світі - 9 473 911 випадків з початку пандемії, в Індії 8 229 322, а в Бразилії 5 545 705.