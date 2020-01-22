Кива прокомментировал драку в киевском ресторане

По словам нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы, на него в ресторане напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива утверждает, что хотел сделать замечание посетителю киевского ресторана Mоссо, а в ответ получил удар. Свою версию конфликта он изложил в Facebook.

Инцидент произошел днем 22 января. На видео, которое распространяется в соцсетях, заметно, что Кива пытается ударить мужчину головой, тот уклоняется и бьет политика рукой.

"Человек, который напал на меня в ресторане Mоссо, вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар", - написал нардеп.

По его словам, участник антитеррористической операции Михаил Майман, ударивший его, давно угрожал ему в соцсетях и публично. Депутат привел несколько скриншотов их переписки.

"Это системные действия против меня как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - добавил Кива. По материалам "Гордон".