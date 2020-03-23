Кияни зі спецперепустками оплачуватимуть проїзд у громадському транспорті під час карантину, - КМДА

У випадку критичної необхідності виїхати в місто люди можуть скористатися особистим і робочим транспортом або таксі

У Києві громадський транспорт, який перевозитиме окремі категорії пасажирів під час карантину, буде платним. Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

"Задля запобігання будь-яких маніпуляцій повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів, здійснюватиметься не безкоштовно. Тобто пасажири зі спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card", - написав Поворозник.

Також заступник голови КМДА закликав киян, які не працюють у галузях, що забезпечують життєдіяльність країни і міста, і в яких немає спецперепусткок, не "брати штурмом" автобуси, тролейбуси чи трамваї.

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"Залишайтеся вдома! Якщо критична необхідність виїхати в місто, скористайтесь приватним транспортом, таксі або транспортом підприємств, на яких ви працюєте. Громадський транспорт на період введених обмежень, буде перевозити виключно людей, які працюють, щоб забезпечити життєдіяльність міста", - зазначив Поворозник.

Нагадаємо, в Києві з 23 березня пересування на громадському транспорті є можливим тільки за спеціальними перепустками для працівників важливих сфер життя міста.

За матеріалами 112.ua