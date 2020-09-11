Київ в "помаранчевій" зоні карантину: нові обмеження

З 14 вересня у Києві діятиме "помаранчева" зона епідеміологічної небезпеки. Тому, за рішенням урядової комісії з надзвичайних ситуацій, у столиці знову запровадять низку обмежень. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Входження у "помаранчеву" зону передбачає наступні обмеження:

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, та інших) заходів дозволене за участю не більше 220 осіб. Одна особа на 10 кв. метрів площі будівлі.

заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів.

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб.

проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 кв.м. приміщення.

заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.

перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

За матеріалами Бізнес ЛігаЗакон